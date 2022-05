Berlusconi: 'Il Monza non è in vendita, non torno nel Milan' (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente del Monza Silvio Berlusconi, dopo l'andata della finale dei Playoff di Serie B contro il Pisa (vinta 2-1 dai brianzoli), ha... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente delSilvio, dopo l'andata della finale dei Playoff di Serie B contro il Pisa (vinta 2-1 dai brianzoli), ha...

Advertising

berlusconi : La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è… - SkySport : Berlusconi scherza: 'Magari io e Galliani torniamo al Milan. Non si sa mai...' #SkySport #Berlusconi #Galliani… - dragonerossoen1 : @berlusconi Adesso ti concentri su domenica poi basta Monza non vale un tubo .. ritorna per farci vincere la Champi… - acm1899m : @MichaelCuomo7 vai a Monza e sciacquati la bocca prima di parlare di Maldini. Tu sei della stessa pasta di Galliani… - pbrex668 : RT @MilanNewsit: Berlusconi: 'La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento' https://… -