Benzina alle stelle, il rialzo è in arrivo: ecco da quando (Di venerdì 27 maggio 2022) Il rialzo è di nuovo in arrivo per quanto riguarda la Benzina: ecco cosa e quando cambia, i dettagli della vicenda In questi ultimi mesi purtroppo gli individui hanno dovuto affrontare un aumento vertiginoso dei prezzi e del costo della vita, tra cui quello della Benzina. Ad accorgersi di questo ci hanno pensato gli automobilisti e non solo, lo ha certificato anche Ministero della Transizione ecologica che, secondo una stima vi è stata un impennata di prezzi del 60% rispetto al 2001. curiosità (foto web)Il prezzo della Benzina è cresciuto vertiginosamente, la sua percentuale è aumentata del +22,6% rispetto all’anno precedente, il costo ha raggiunto circa 819,32€ ogni 1.000 litri. Questi dati sono stati analizzati secondo una stima fatta dal Ministero ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilè di nuovo inper quanto riguarda lacosa ecambia, i dettagli della vicenda In questi ultimi mesi purtroppo gli individui hanno dovuto affrontare un aumento vertiginoso dei prezzi e del costo della vita, tra cui quello della. Ad accorgersi di questo ci hanno pensato gli automobilisti e non solo, lo ha certificato anche Ministero della Transizione ecologica che, secondo una stima vi è stata un impennata di prezzi del 60% rispetto al 2001. curiosità (foto web)Il prezzo dellaè cresciuto vertiginosamente, la sua percentuale è aumentata del +22,6% rispetto all’anno precedente, il costo ha raggiunto circa 819,32€ ogni 1.000 litri. Questi dati sono stati analizzati secondo una stima fatta dal Ministero ...

Advertising

ArdieX7 : @disinformatico Io sono più per le hybrid come quelle della Toyota rispetto alle full electric, si gestisce di suo… - Theanim79810392 : @Giovanni7769 @myrtamerlino della benzina non hanno giustificazioni se non per decisione ue e rimpinguare un lo' le… - ungherianews : ?? Le notizie principali dell'ultima settimana in #Ungheria ?? Dall'entrata in un nuovo stato d'eccezione, alle rego… - BarbieriSaretta : RT @vaielettrico: Verso un rapido esaurimento i #BONUS per auto a benzina e #diesel: che farà ora il ministro Giorgetti @MISE_GOV ? Si trov… - jmorat : RT @vaielettrico: Verso un rapido esaurimento i #BONUS per auto a benzina e #diesel: che farà ora il ministro Giorgetti @MISE_GOV ? Si trov… -