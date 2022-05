Beautiful anticipazioni: un matrimonio da organizzare e uno da ricostruire (Di venerdì 27 maggio 2022) Shauna concede la sua approvazione affinché Flo diventi ufficialmente una Logan. Nel frattempo, Wyatt confessa a Liam di voler chiedere a Flo di sposarlo, cosa che alla fine si decide a fare: Flo accetta! Brooke e Ridge godono di un momento di serenità. Brooke, non potendo intervenire nelle difficoltà di Hope e Liam, vuole pensare a se stessa e a suo marito. Ma siamo davvero sicuri che riuscirà a mettere la sua anima di mamma chioccia da parte? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 28 maggio 2022. Ultime news da Los Angeles e ultime notizie su tutto quello che accadrà in queste ultime puntate della soap americana in onda nel mese di maggio di Canale 5. Stiamo per celebrare un matrimonio? Sembrerebbe di si visto che Flo ha appena accettato la proposta di Wyatt. Non sarà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 maggio 2022) Shauna concede la sua approvazione affinché Flo diventi ufficialmente una Logan. Nel frattempo, Wyatt confessa a Liam di voler chiedere a Flo di sposarlo, cosa che alla fine si decide a fare: Flo accetta! Brooke e Ridge godono di un momento di serenità. Brooke, non potendo intervenire nelle difficoltà di Hope e Liam, vuole pensare a se stessa e a suo marito. Ma siamo davvero sicuri che riuscirà a mettere la sua anima di mamma chioccia da parte? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 28 maggio 2022. Ultime news da Los Angeles e ultime notizie su tutto quello che accadrà in queste ultime puntate della soap americana in onda nel mese di maggio di Canale 5. Stiamo per celebrare un? Sembrerebbe di si visto che Flo ha appena accettato la proposta di Wyatt. Non sarà ...

