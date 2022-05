Beautiful, anticipazioni americane: Li ha nascosto Finn, ecco perché (Di venerdì 27 maggio 2022) A Beautiful, si sta pian piano entrando nel vivo della storyline incentrata su Finn e la madre biologica Li. Dando uno sguardo alle anticipazioni americane, infatti, si evince che, nel corso dei prossimi episodi, si approfondiranno le motivazioni che hanno spinto la donna a tenere nascosto a tutti il fatto che il figlio sia ancora vivo. Il giovane medico, di recente, non avendo più notizie di Steffy, è andato a cercarla e l'ha sorpresa mentre era in compagnia di Sheila, in un vicolo del locale «Il giardino». Le due donne hanno avuto una durissima discussione, perché la Forrester ha scoperto che la suocera ha scambiato le bibite analcoliche di Brooke a Capodanno con quelle alcoliche e ha spinto la Logan ad ubriacarsi, finendo per tradire Ridge. Steffy, furiosa con la Carter, l'ha ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 27 maggio 2022) A, si sta pian piano entrando nel vivo della storyline incentrata sue la madre biologica Li. Dando uno sguardo alle, infatti, si evince che, nel corso dei prossimi episodi, si approfondiranno le motivazioni che hanno spinto la donna a tenerea tutti il fatto che il figlio sia ancora vivo. Il giovane medico, di recente, non avendo più notizie di Steffy, è andato a cercarla e l'ha sorpresa mentre era in compagnia di Sheila, in un vicolo del locale «Il giardino». Le due donne hanno avuto una durissima discussione,la Forrester ha scoperto che la suocera ha scambiato le bibite analcoliche di Brooke a Capodanno con quelle alcoliche e ha spinto la Logan ad ubriacarsi, finendo per tradire Ridge. Steffy, furiosa con la Carter, l'ha ...

