Beautiful, anticipazioni americane: Finn è ancora vivo (Di venerdì 27 maggio 2022) Beautiful, anticipazioni americane. Dato per morto, Finn invece è ancora vivo: è stato salvato da Li Finnegan in gran segreto. Arrivano le ultime anticipazioni americane della trama di Beautiful. Finn, dato per morto dopo essere stato sparato da Sheila Carter, è invece vivo e vegeto. Il ragazzo è stato salvato da Li Finnegan in gran segreto. Leggi su 2anews (Di venerdì 27 maggio 2022). Dato per morto,invece è: è stato salvato da Liegan in gran segreto. Arrivano le ultimedella trama di, dato per morto dopo essere stato sparato da Sheila Carter, è invecee vegeto. Il ragazzo è stato salvato da Liegan in gran segreto.

Advertising

infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni 27 maggio 2022: Suhan viene presa in ostaggio! - infoitcultura : Brave and beautiful: trama 27 maggio 2022, anticipazioni puntata - infoitcultura : Brave and Beautiful 2, anticipazioni 30 maggio 2022 - zazoomblog : Brave and Beautiful 2 30 maggio – 3 giugno 2022: anticipazioni - #Brave #Beautiful #maggio #giugno - clareuzhhorod : RT @berta95italy: Riza evade dal carcere, Cesur in pericolo, #braveandbeautiful -