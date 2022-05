Beach volley | World Tour 2022 Ostrava Nicolai Cottafava ok | è spareggio per i quarti con Andre George Rossi Carambula ancora ko

(Di venerdì 27 maggio 2022) Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nella prima parte della seconda giornata di gare del tabellone principale nell’Elite 16 di. Finisce in parità il doppio Italia-Repubblica Ceca:giocano per tutto il match alla pari con Perusic/Schweiner ma si devono arrendere ai vantaggi del tie break, mentrestrapazzano Sepka/Semerad e si gioicheranno l’accesso ainella sfida con i brasilianihanno giocato un ottimo match contro i padroni di casa Perusic/Schweiner. Nel primo set la coppia italiaa prende da subito un piccolo vantaggio e lo mantiene fino al 21-19 che chiude il primo set. Nel secondo parziale Perusic/Schweiner, spalle al muro, partono ...

I tornei - di calcio a 7 su prato,e basket - saranno ospitati all'oratorio di Sant'Alessandro Sauli, dalle 9 alle 18. "Sant'Egidio - ricorda una nota pubblicata sul sito web della ...Protagonisti il, il nuoto e il ciclismo e, con queste tre discipline, Cervia (RA), dove è in corso fino al 29 maggio il World TourPro "Future" , Cattolica (RN), ... Beach Volley: nominati i collaboratori tecnici per i processi selettivi Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nella prima parte della seconda giornata di gare del tabellone principale nell’Elite 16 di Ostrava. Finisce in parità il doppio Italia-Repubblica Ceca: ...Il Liceo Perticari di Senigallia, lunedì 23 maggio 2022, ha partecipato al progetto – fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Beach Volley in Ancona – Scuole di ll^ grado- categorie Allievi e ...