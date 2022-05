Bayern Monaco, nuovi contatti per Mané (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Bayern Monaco, che potrebbe presto perdere Serge Gnabry, sta intensificando i contatti per portare in baviera Sadio Mané, esterno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Il, che potrebbe presto perdere Serge Gnabry, sta intensificando iper portare in baviera Sadio, esterno...

Advertising

sportli26181512 : Bayern Monaco, nuovi contatti per Mané: Il Bayern Monaco, che potrebbe presto perdere Serge Gnabry, sta intensifica… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Contatti tra il #BayernMonaco e l'entourage di #Zielinski ?? Il #Napoli fissa il prezzo ed individua il sostituto ?????… - MattiaGiovi : RT @homer_mario: Arturo Vidal 23 trofei in carriera tra Juventus, Nazionale Cilena, Bayern Monaco, Barcellona e Inter non può parlare di ca… - GZebrato : RT @homer_mario: Arturo Vidal 23 trofei in carriera tra Juventus, Nazionale Cilena, Bayern Monaco, Barcellona e Inter non può parlare di ca… - infoitsport : Calciomercato Napoli, il Bayern Monaco fa sul serio per Zielinski: tutto su Barak -