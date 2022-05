Barcellona, si entra nella fase finale per Alonso e Azpilicueta (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Barcellona, dopo aver già raggiunto l'accordo con gli entourage di Marcos Alonso, classe 1990, e Cesar Azpilicueta, classe 1989,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Il, dopo aver già raggiunto l'accordo con gli entourage di Marcos, classe 1990, e Cesar, classe 1989,...

Advertising

thomas_novello9 : @a_velha_senhora @ofoicracoid @1987_Lorenza @silviajuve71 @FabDellaValle @EdoardoMecca1 Ha vinto? No. Quindi non c'… - SiavoushF : @leonuara @Milestemplaris @AngelOne_ @pap1pap C’entra poco, parlo di idee, pianificazione e come lavorare in un clu… - AngeloR_98 : @Escoalbar95 Se non per i pochi mesi del 18-19;Piotr,invece, ha fatto due anni da mediano/giocatore di fascia, che… - Ivan_milanista : @francescobonfi_ @Zoroback_023 @smgii1908 Non c'era un rinnovo di mezzo Vi ha portato 70 M più Eto'o Non aveva prom… - Carvalho012345 : @ApolideL Anche il Barcellona più forte di tutti i tempi, che ha dominato il mondo per 7 anni, aveva metà squadra s… -