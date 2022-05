Barak al Napoli? Dal Verona sicuri: c’è la risposta del presidente Setti (Di venerdì 27 maggio 2022) Il numero uno scaligiero Maurizio Setti, ospite di TeleArena, ha fatto il punto sulle varie voci che circolano attorno alla sua squadra, prima fra tutte quella che vedrebbe il suo gioiello Barak in direzione Napoli. “Barak al Napoli e Tameze alla Fiorentina? Per ora non c’è proprio nulla. Barak in questo momento ha dimostrato di essere maturo per fare il salto di qualità”. Barak Napoli (Getty Images) Una secca smentita quindi, che lascia però aperto un grosso spiraglio all’addio del centrocampista Barak, reduce da una stagione da top player. Del resto, per una società dalle modeste disponibilità economiche come il Verona, è indispensabile fare le scelte giuste per continuare a competere, come ha ribadito lo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 27 maggio 2022) Il numero uno scaligiero Maurizio, ospite di TeleArena, ha fatto il punto sulle varie voci che circolano attorno alla sua squadra, prima fra tutte quella che vedrebbe il suo gioielloin direzione. “ale Tameze alla Fiorentina? Per ora non c’è proprio nulla.in questo momento ha dimostrato di essere maturo per fare il salto di qualità”.(Getty Images) Una secca smentita quindi, che lascia però aperto un grosso spiraglio all’addio del centrocampista, reduce da una stagione da top player. Del resto, per una società dalle modeste disponibilità economiche come il, è indispensabile fare le scelte giuste per continuare a competere, come ha ribadito lo ...

