Banca Mediolanum inaugura il nuovo Family Banker Office a Roma il 31 maggio (Di venerdì 27 maggio 2022) Banca Mediolanum inaugura A Roma UN nuovo Family Banker Office, IN VIA UFENTE Si rafforza la presenza di Banca Mediolanum nella Capitale con l'inaugurazione di un nuovo Family Banker Office in Via Ufente,1/3 (angolo Corso Trieste). Al taglio del nastro, che si terrà martedì 31 maggio alle ore 16.00, saranno presenti le autorità locali, civili e religiose, il Presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano, e il Regional Manager per il Centro-Sud della Banca, Costante Turchi. La nuova apertura si inserisce nella volontà da parte di Banca

