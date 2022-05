Bambini del ‘Santobono’ spettatori della finale di Champions League nel metaverso (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDomani, sabato 28 maggio, i Bambini ricoverati nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Santobono-Pausillipon vivranno attraverso il metaverso l’emozione della finale della Champions League 2022. I giovanissimi pazienti dell’ospedale napoletano, in anteprima mondiale (con riferimento specifico all’ambito sanitario e relativamente a ricoverati minorenni), vivranno l’ultimo atto della massima competizione Uefa come se fossero presenti personalmente in tribuna allo Stade de France di Parigi. Ciò sarà possibile grazie all’impegno di Confesercenti Napoli, alla disponibilità della Fondazione Santobono-Pausillipon, e alla sinergia di varie aziende specializzate nelle tecnologie VRO: Olimaint, Studiochain, Pointel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDomani, sabato 28 maggio, iricoverati nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Santobono-Pausillipon vivranno attraverso ill’emozione2022. I giovanissimi pazienti dell’ospedale napoletano, in anteprima mondiale (con riferimento specifico all’ambito sanitario e relativamente a ricoverati minorenni), vivranno l’ultimo attomassima competizione Uefa come se fossero presenti personalmente in tribuna allo Stade de France di Parigi. Ciò sarà possibile grazie all’impegno di Confesercenti Napoli, alla disponibilitàFondazione Santobono-Pausillipon, e alla sinergia di varie aziende specializzate nelle tecnologie VRO: Olimaint, Studiochain, Pointel ...

