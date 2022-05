Balneari, nuove concessioni per le spiagge: cosa cambia (Di venerdì 27 maggio 2022) C’è finalmente l’accordo sulle concessioni Balneari, l’intesa sarebbe arrivata dopo l’incontro tra le forze di maggioranza, puntando a sciogliere definitivamente i nodi, ad esempio sul tema dei rimborsi, con i decreti legislativi. Il testo lunedì sarà dunque in Aula, dopo il via libera in commissione industria. La bozza di accordo Secondo la bozza dell’accordo, che l’Adnkronos ha potuto visionare, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive. “Se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018”, si legge. La bozza prevede inoltre che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 maggio 2022) C’è finalmente l’accordo sulle, l’intesa sarebbe arrivata dopo l’incontro tra le forze di maggioranza, puntando a sciogliere definitivamente i nodi, ad esempio sul tema dei rimborsi, con i decreti legislativi. Il testo lunedì sarà dunque in Aula, dopo il via libera in commissione industria. La bozza di accordo Secondo la bozza dell’accordo, che l’Adnkronos ha potuto visionare, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ledemaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive. “Se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018”, si legge. La bozza prevede inoltre che ledemaniali marittime, lacuali e fluviali in ...

