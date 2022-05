Avete mai visto la figlia di Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Finalmente la foto: a chi somiglia? (Di venerdì 27 maggio 2022) Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme e, di recente, hanno scattato una foto di famiglia insieme alla figlia Jasmine. Adesso che è cresciuta, secondo voi a chi somiglia? Raimondo Todaro, ballerino per vocazione, non poteva far altro che sposare una ballerina. Con Francesca Testa è stato subito amore. Entrambi, però, erano molto giovani al tempo del matrimonio e non sono mancati i problemi coniugali. La coppia si è sposata nel 2014, e la piccola figlia Jasmine era già nata l’anno precedente. Dopo qualche tempo però, qualcosa è andato storto nella relazione e i due hanno vissuto una vera e propria crisi matrimoniale che, alla fine, li ha portati al completo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 27 maggio 2022)sono tornati insieme e, di recente, hanno scattato unadi famiglia insieme allaJasmine. Adesso che è cresciuta, secondo voi a chi, ballerino per vocazione, non poteva far altro che sposare una ballerina. ConTesta è stato subito amore. Entrambi, però, erano molto giovani al tempo del matrimonio e non sono mancati i problemi coniugali. La coppia si è sposata nel 2014, e la piccolaJasmine era già nata l’anno precedente. Dopo qualche tempo però, qualcosa è andato storto nella relazione e i due hanno vissuto una vera e propria crisi matrimoniale che, alla fine, li ha portati al completo ...

