Attività al Museo Borgogna | appuntamenti a giugno

Un'esperienza virtuale delle risaie e un percorso tra gli acquerelli naturalistici di Lorenzo Dotti sono le Attività al Museo Borgogna a inizio giugno. Partecipa a uno degli appuntamenti che si svolgeranno da venerdì 2 a sabato 5 anche nell'ambito dell'evento La fattoria in città. Vercelli – Museo Borgogna: i prossimi eventi di giugno

