Attenzione alla busta paga e alla pensione: chi subirà lo scippo l'1 luglio, quanto si perde (Di venerdì 27 maggio 2022) Un pasticcio. Il bonus da 200 euro che dovrebbe arrivare nelle buste paga di luglio potrebbe essere un boomerang per diverse categorie di lavoratori. Soprattutto quelli dipendenti con contratto a tempo determinato. A sollevare il caso è stato ilSole24Ore che di fatto segnala alcune incongruenze. Ad esempio si cita il caso di un lavoratore dipendente che nei primi 3 mesi dell'anno non ha superato la paga mensile di 2.692 euro mensili. Con il riconoscimento da parte dell'azienda della riduzione contributiva dello 0,8 per cento, il lavoratore sarebbe automaticamente beneficiario dei 200 euro. Ma di fatto, con un contratto in scadenza e una nuova assunzione a decorrere dall'1 luglio, potrebbe essere necessario che il lavoratore integri la sua dichiarazione con l'affermazione di aver beneficiato dello 0,8% in uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Un pasticcio. Il bonus da 200 euro che dovrebbe arrivare nelle bustedipotrebbe essere un boomerang per diverse categorie di lavoratori. Soprattutto quelli dipendenti con contratto a tempo determinato. A sollevare il caso è stato ilSole24Ore che di fatto segnala alcune incongruenze. Ad esempio si cita il caso di un lavoratore dipendente che nei primi 3 mesi dell'anno non ha superato lamensile di 2.692 euro mensili. Con il riconoscimento da parte dell'azienda della riduzione contributiva dello 0,8 per cento, il lavoratore sarebbe automaticamente beneficiario dei 200 euro. Ma di fatto, con un contratto in scadenza e una nuova assunzione a decorrere dall'1, potrebbe essere necessario che il lavoratore integri la sua dichiarazione con l'affermazione di aver beneficiato dello 0,8% in uno ...

