Attenzione al prossimo Honor 70 Pro Plus | potrebbe folgorarvi

C'è un dispositivo che fareste meglio a tenere in considerazione dovendo cambiare smartphone a giro stretto: parliamo di Honor 70 Pro Plus, che è stato appena pizzicato sul portale Geekbench. Il telefono dovrebbe prendere le mosse dal processore MediaTek Dimensity 9000, ed avere addirittura un blocco RAM di 12GB. Honor 70 Pro Plus ha totalizzato 649 punti in single-core e 2661 punti in multi-core, ed è caratterizzato dal numero modello (che conosciamo anche come product-code) 'HPB-An00'. Come riportato da 'gizmochina.com', punteggi così elevati fanno pensare il device possa essere spinto da un processore con frequenza di clock da 3.05GHz e scheda grafica Mali G710 MC10 (praticamente l'identikit perfetto del MediaTek Dimensity 9000). La RAM da 12GB insieme ad Android 12 pronto all'uso renderanno il ...

