(Di venerdì 27 maggio 2022) “In settanta giorni avremo circa 660 atleti azzurri impegnati tra gli eventi di ogni categoria. L’è che questaconfermi per l’Italia undinell’mondiale“. Così Antonio Latraccia la linea per quella che sarà un’importanteper l’italiana, chiamata a riconfermarsi dopo gli straordinari risultati ottenuti alle scorse Olimpiadi di Tokyo 2020, e non solo. Il Direttore Tecnico e Scientifico della Fidal, che ha parlato in occasione del Consiglio federale, ha poi aggiunto: “Nel prepararci, grazie anche alla volontà del presidente federale che ha portato la proposta in Consiglio, abbiamo potuto beneficiare di un incremento di risorse destinate al settore tecnico da 5,2 a oltre 8 milioni, con ...

Advertising

sportface2016 : #LaTorre: 'L'obiettivo in estate è confermare il ruolo da protagonista dell'#Italia nell'#atletica mondiale' -

SPORTFACE.IT

... Ippolito Daniela, Morgante Gioele, Santambrogio Elia e Viale Silvia per l'; Abate Giuseppe,... Barbero Vignola Giulio, Capizzi Gioele, Caruso Simone, DallaDavide, De Bacco Simone, Foglio ...... appuntamenti dedicati a basket, panathlon, pattinaggio, ciclismo su pista, calcio,... serate culturali e di prosa; il Parco del Castello diospiterà rassegne teatrali e spettacoli ... Atletica, La Torre: "Obiettivo in estate è confermare ruolo da protagonista dell'Italia" L’obiettivo è che questa estate confermi per l’Italia un ruolo di protagonista nell’atletica mondiale“. Così Antonio La Torre traccia la linea per quella che sarà un’importante estate per l’atletica ...Varato un corposo piano di interventi in favore dei club: in campo 1,4 milioni di euro. Mei: “Comincia la stagione delle riforme”. Atleti top (AEC) da 37 a 63 (più 14 progetti speciali), stanziamento ...