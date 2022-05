Atletica, a Brescia test sui 1500 per Crippa in vista del Golden Gala Pietro Mennea (Di venerdì 27 maggio 2022) In vista del Golden Gala Pietro Mennea nei 5000 metri, l’atleta azzurro Yemen Crippa si cimenterà sui 1500 al Meeting della Leonessa di sabato pomeriggio a Brescia, nel campo intitolato a Gabre Gabric in località Sanpolino. Gli ultimi riscontri cronometrici su questa distanza risalgono all’agosto 2020 quando con 3:35.26 firmò il miglior crono azzurro dal lontano 1996. Questa gara su distanza breve si preannuncia tirata, con la concorrenza del diciannovenne ugandese Peter Maru, capace di realizzare un 13:08.89 domenica scorsa a Grosseto al Castiglione Meeting nei 5000. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Indelnei 5000 metri, l’atleta azzurro Yemensi cimenterà suial Meeting della Leonessa di sabato pomeriggio a, nel campo intitolato a Gabre Gabric in località Sanpolino. Gli ultimi riscontri cronometrici su questa distanza risalgono all’agosto 2020 quando con 3:35.26 firmò il miglior crono azzurro dal lontano 1996. Questa gara su distanza breve si preannuncia tirata, con la concorrenza del diciannovenne ugandese Peter Maru, capace di realizzare un 13:08.89 domenica scorsa a Grosseto al Castiglione Meeting nei 5000. SportFace.

