Atalanta, Sartori ai saluti: domani la conferenza stampa di addio (Di venerdì 27 maggio 2022) Il rapporto tra Giovanni Sartori e l’Atalanta è giunto alla conclusione. Una notizia che già era nota da tempo, con il responsabile dell’area tecnica della Dea che passerà al Bologna dopo aver aiutato la formazione bergamasca a raggiungere risultati che hanno segnato la storia del club. Per la giornata di domani, sabato 28 maggio, alle ore 17:00 è stata fissata la conferenza stampa di addio presso l’Accademia Favini di Zingonia. Sartori era arrivato all’Atalanta nel 2014, prendendo il posto di Umberto Marino. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Il rapporto tra Giovannie l’è giunto alla conclusione. Una notizia che già era nota da tempo, con il responsabile dell’area tecnica della Dea che passerà al Bologna dopo aver aiutato la formazione bergamasca a raggiungere risultati che hanno segnato la storia del club. Per la giornata di, sabato 28 maggio, alle ore 17:00 è stata fissata ladipresso l’Accademia Favini di Zingonia.era arrivato all’nel 2014, prendendo il posto di Umberto Marino. SportFace.

