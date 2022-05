Atalanta | De Roon operato di ernia inguinale | “Tipico modo di iniziare le vacanze”

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Non ho battuto un record, ma ho battuto qualcosa per cui non conosco la parola inglese e non voglio scrivere qualcosa di medico di cui non sono sicuro perché non è nulla di cui preoccuparsi. Tutto bene, però,per me dila vacanza“. Con la sua proverbiale ironia, Marten Decommenta così l’operazione subita per un’. Il centrocampista dell’non sarà quindi a disposizione di Van Gaal per le partite di Nations League con l’Olanda, al contrario dei compagni di club Hateboer e Koopmeiners. SportFace.

Marten Deè stato operato di una piccola ernia inguinale. Il 31enne centrocampista dell'ha commentato con ironia l'intervento sul proprio profilo Instagram, come al solito in lingua inglese: "Non ...... che dalla Juve passò all', prima di essere acquistato dal Tottenham, fruttando una ricca ...campionato ha addirittura preferito spostare al centro della retroguardia il centrocampista De, ...“Non ho battuto un record, ma ho battuto qualcosa per cui non conosco la parola inglese e non voglio scrivere qualcosa di medico di cui non sono sicuro perché non è nulla di cui preoccuparsi. Tutto be ...Il giocatore dell'Atalanta Marten De Roon posta sui social una foto di lui in ospedale dopo un'operazione, assicurando i tifosi sulla salute ...