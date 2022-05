Assalto a tifosi Inter nel derby, indagati 10 ultras del Milan (Di venerdì 27 maggio 2022) La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di dieci ultrà del Milan, tra i 23 e 50 anni, accusati di lesioni perché in occasione del derby dello scorso 5 febbraio erano scesi dal loro settore, il secondo anello blu, in quello sottostante, il primo blu, aggredendo una decina di tifosi Interisti. Alcuni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 27 maggio 2022) La procura dio ha chiuso le indagini nei confronti di dieci ultrà del, tra i 23 e 50 anni, accusati di lesioni perché in occasione deldello scorso 5 febbraio erano scesi dal loro settore, il secondo anello blu, in quello sottostante, il primo blu, aggredendo una decina diisti. Alcuni L'articolo

