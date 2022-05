Ascolti Tv analisi 26 maggio 2022 | Dimenticato Terence Hill Super “Don Matteo” | giù Canale5 | sul podio Del Debbio Male il docufilm di Veltroni su Berlinguer e Ale e Franz su Rai2

(Di venerdì 27 maggio 2022)al Top: su Rai1 “Don13” a 6,186 milioni e 34,35%; Soliti Ignoti 4,784 milioni e 24,66%; Tg1 a 4,065 milioni e 24,7%. Giovedì 26Donè tornato a presidiare la prima serata di Rai1 con Raoul Bova, in particolare, nei panni di Don Massimo, finito in carcere e poi, una volta liberato, facilitatore di due matrimoni in un’ultima puntata stagionale in cui si è capito che il vero nome del nuovo prete è proprio. L’ammiraglia commerciale ha risposto a quella pubblica programmando la commedia Poveri ma ricchissimi, mentreha trasmesso lo show comico novità Corso Sempione 27 e Italia1 il film drammatico Transformers: L’Ultimo Cavaliere. Ha dedicato una Enrico, invece, firmato ...

