ASCOLTI TV 26 MAGGIO 2022: BOOM! 6.2 MLN PER L’ULTIMA DI DON MATTEO (34,3%), POVERI MA RICCHISSIMI (9,6%), DEL DEBBIO (6,7%), CORSO SEMPIONE 27 (3,1%), FATTI VOSTRI VERSO IL 12% (Di venerdì 27 maggio 2022) ASCOLTI TV 26 MAGGIO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3090 39.39PT – 8106 41.9124 – 2856 36.41PT – 6818 35.25 Tg1 Speciale – 719 14.97Tg1 – 1013 20.33UnoMattina – 744 18.25Storie Italiane – 749 19.74Storie Italiane – 781 16.59È Sempre Mezzogiorno – 1555 16.51Tg1 – 2992 24.01Oggi è un Altro Giorno – 1496 13.91Paradiso delle Signore (R) – 1269 14.50Tg1 – 1028 12.11Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1281 15.41Vita in Diretta – 1625 19.25L’Eredità – 2306 22.47L’Eredità – 3555 26.51Tg1 – 4065 24.69Soliti Ignoti – 4784 24.66Don MATTEO – 6186 34.35 3013 29.91 562 30.45 4434 40.89Porta a Porta – 831 12.57 Prima Pagina – xTg5 – 1114 22.44Mattino 5 News – 889 20.71Mattino 5 News – 816 21.47Forum – 1395 21.04Tg5 – 2643 22.32Beautiful – 2338 19.12Una Vita – 2209 19.04UeD – 2757 26.96 + 2352 ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 27 maggio 2022)TV 26· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3090 39.39PT – 8106 41.9124 – 2856 36.41PT – 6818 35.25 Tg1 Speciale – 719 14.97Tg1 – 1013 20.33UnoMattina – 744 18.25Storie Italiane – 749 19.74Storie Italiane – 781 16.59È Sempre Mezzogiorno – 1555 16.51Tg1 – 2992 24.01Oggi è un Altro Giorno – 1496 13.91Paradiso delle Signore (R) – 1269 14.50Tg1 – 1028 12.11Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1281 15.41Vita in Diretta – 1625 19.25L’Eredità – 2306 22.47L’Eredità – 3555 26.51Tg1 – 4065 24.69Soliti Ignoti – 4784 24.66Don– 6186 34.35 3013 29.91 562 30.45 4434 40.89Porta a Porta – 831 12.57 Prima Pagina – xTg5 – 1114 22.44Mattino 5 News – 889 20.71Mattino 5 News – 816 21.47Forum – 1395 21.04Tg5 – 2643 22.32Beautiful – 2338 19.12Una Vita – 2209 19.04UeD – 2757 26.96 + 2352 ...

Smile_Giulia23 : RT @tv_e_calcio: #DonMatteo13 chiude col botto: 6,1 milioni col 34.3% di share Ascolti pazzeschi a fine maggio! ?? #AscoltiTv - tvzoomitalia : #Ascoltitv 26 maggio 2022: Don Matteo-Bova chiude alla grande e spazza via tutti. “Don Matteo 13” 34,3%, “Poveri, m… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 26 maggio 2022: Don Matteo-Bova chiude alla grande e spazza via tutti. “Don Matteo 13” 34,3%, “Poveri, m… - MatteiSalvio : RT @fanpage: Boom per l’ultima puntata di #DonMatteo13. La fiction che ha segnato il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova h… - Mattiabuonocore : 544.000 spettatori e il 2.9% per Iris con l'originale Top Gun -