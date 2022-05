Arrivano i primi fondi per la Difesa comune europea: si punta sulla tecnologia (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo Strategic Compass europeo inizia a prendere forma con i primi fondi consistenti portati su programmi militari di valenza strutturale per l’Unione. Circa un miliardo di euro immediatamente e altri due da qui al 2027 saranno messi in campo per conseguire l’obiettivo del potenziamento tecnologico del Vecchio Continente. 924 milioni di euro, per la precisione, saranno affidati dalla Commissione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo Strategic Compass europeo inizia a prendere forma con iconsistenti portati su programmi militari di valenza strutturale per l’Unione. Circa un miliardo di euro immediatamente e altri due da qui al 2027 saranno messi in campo per conseguire l’obiettivo del potenziamento tecnologico del Vecchio Continente. 924 milioni di euro, per la precisione, saranno affidati dalla Commissione InsideOver.

