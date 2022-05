Arriva oggi su Netflix la prima parte della 4 stagione della serie tv. Ecco come è cambiata negli anni la sua protagonista, Eleven (Di venerdì 27 maggio 2022) Diciotto anni compiuti a febbraio, Millie Bobby Brown è la protagonista della serie tv cult “Stranger Things” in arrivo oggi venerdì 27 maggio su Netflix con la prima parte della quarta stagione. Sul piccolo schermo fin dall’età di 12 anni, la giovane attrice negli ultimi anni è cambiata moltissimo, diventando una vera icona per le giovanissime. come? Grazie alla sua linea beauty Florence by Mills pensata per soddisfare le necessità della Gen Z, ma anche per il suo approccio generale alla bellezza e ai suoi camaleontici beauty look. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Diciottocompiuti a febbraio, Millie Bobby Brown è latv cult “Stranger Things” in arrivovenerdì 27 maggio sucon laquarta. Sul piccolo schermo fin dall’età di 12, la giovane attriceultimimoltissimo, diventando una vera icona per le giovanissime.? Grazie alla sua linea beauty Florence by Mills pensata per soddisfare le necessitàGen Z, ma anche per il suo approccio generale alla bellezza e ai suoi camaleontici beauty look. ...

