Arriva il bonus psicologo: come funziona e chi può richiederlo (Di venerdì 27 maggio 2022) “Ho firmato oggi il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”. Con queste parole, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la sua firma sul decreto che ha dato vita, ufficialmente, alla creazione del fondo per il bonus psicologo. bonus psicologo: chi può richiederlo Un lungo percorso, anche costellato di impedimenti che ne hanno rallentato l’approvazione. Alla fine, però, il bonus psicologo è diventato realtà e andrà a soppiantare – a livello ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “Ho firmato oggi il decreto che attiva ilpsicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”. Con queste parole, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la sua firma sul decreto che ha dato vita, ufficialmente, alla creazione del fondo per il: chi puòUn lungo percorso, anche costellato di impedimenti che ne hanno rallentato l’approvazione. Alla fine, però, ilè diventato realtà e andrà a soppiantare – a livello ...

Advertising

fanpage : ?? Ora è ufficiale, arriva il bonus psicologico. Vediamo insieme come funziona - FinanciaLounge : Arriva anche il bonus #trasporti pubblici 2022 - InfamiaL : Dybala - Inter ARRIVA L'OFFERTA UFFICIALE 7mln (bonus compresi) per 3 anni (con opzione per il quarto… - blackbloc1312 : @JulianRoss79 Non capisco come possiate credere a certe cose,questo se arriva a 4 compresi i bonus è già tanto ?? - infoiteconomia : Bonus Bollette, arriva la proroga con un’interessante novità: è tempo di gioire per tanti contribuenti -