Apre a Milano “La Maison Citroèn” | primo flagship store urbano

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 maggio 2022)(ITALPRESS) –in Italia ilconcept italiano de “La”, ilche esprime tutta l’identità della Marca e ne incarna perfettamente i valori di audacia e di comfort. Un allestimento originale che offre al cliente un’esperienza fisica, in un ambiente accogliente e conviviale come la propria casa, e contemporaneamente digitale, dove acquistare online il modellodesiderato, in tutta semplicità. Si trova a, in Piazza V Giornate, all’interno delloCOIN, elegante e moderna vetrina milanese che accoglie al suo interno Lifestyle Hub, il format innovativo lanciato da COIN nel 2021 capace di offrire ai clienti una nuova esperienza di shopping, ...