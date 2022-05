APE Sociale prorogata al 2022 anche per insegnanti infanzia e primaria Prossima scadenza 15 luglio Le istruzioni nella circolare dell’INPS

(Di venerdì 27 maggio 2022) La legge di bilancioha prorogato il periodo di sperimentazione dell’APEfino al 31 dicembre, introducendo nuove condizioni per il riconoscimento del beneficio ai disoccupati e ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose. Con laINPS 25 maggio, n. 62 l’INPS fornisce lerelative alle modifiche introdotte dalla legge di bilancioe alle disposizioni in materia di APEdi cui all’articolo 1, comma 179, legge di bilancio 2017 (e successive modificazioni). L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : APE Sociale prorogata al 2022 anche per insegnanti infanzia e primaria. Prossima scadenza 15 luglio. Le istruzioni… - StudioCanu : Ape sociale compatibile con il reddito di cittadinanza - StudioCanu : Ape sociale compatibile con il reddito di cittadinanza - StudioCataldi : Ape sociale compatibile con il reddito di cittadinanza - INPS_it : La #LeggediBilancio2022 ha prorogato il periodo di sperimentazione dell'#APESociale fino al 31 dicembre 2022. Nuove… -

Salvo rinnovi, addio dunque a Quota 102 (che permette l'uscita dal lavoro a 64 anni con 38 di contributi) a Opzione Donna e. VEDI ANCHE Pensioni 2022: Quota 102,e neomamme ...Alle 19,00Fiordivino, un ricco apericena con salumi, formaggi, piatti del territorio e la ... La Pro Loco Villa mantiene la sua forte attenzione all'eco sostenibilità, inclusioneviene ...Torna all'Arena del Teatro Sociale di Como il Festival Como Città della Musica, dopo due anni passati in altri luoghi. Questa quindicesima edizione è intitolata Prediletti dalle stelle, citazione trat ...Nel mirino della Ue anche gli altri altriprorogati ogni anno dal 2015. Urge un intervento volto a scongiurare il ritorno in vigore della legge Fornero e la scadenza di misure come Quota 102, Opzione D ...