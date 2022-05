Anziana fatta a pezzi | fermata la figlia

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 27 maggio 2022) Milano – C’è un fermo nella vicenda dell’trovata morta enella sua casa a Melzo (Milano).Una delle tre figlie, Rosa Fabbiano, 58 anni, è in carcere, sottoposta a fermo con l’ipotesi di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere.La vittima, Lucia Cipriano, di 84 anni, è stata trovata ieri nella vasca da bagno, decapitata e parzialmente sezionata nel tentativo, forse, di sbarazzarsi del cadavere.È stata utilizzata una sega, poi trovata e sequestrata dai Carabinieri di Milano, per sezionare in più punti il cadavere. Secondo gli inquirenti la morte risalirebbe ad almeno due mesi fa. Secondo quanto emerso il cadavere, sezionato in più punti, si trovava sotto un telo di plastica sigillato con del nastro adesivo, e in due mesi sarebbe stato lasciato così, senza alcun ulteriore tentativo di distruzione. La ...