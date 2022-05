Antonino Spinalbese innamorato | dopo Belen la nuova fidanzata ‘esotica’

(Di venerdì 27 maggio 2022) La storia traRodriguez e Antonimoè finita ormai da qualche tempo e il noto hairstylist al settimanale Chi ha parlato di una vita post-il folle amore provato per la bella modella argentina, dalla quale ha avuto una bambina, la sua vita ha subìto una svolta radicale. Oravive a Milano eaver scoperto la sua malattia autoimmune lavora in un’agenzia di comunicazione insieme ad un suo amico. Alcuni siti di gossip parlano di unafiamma per, sarà la verità? La vitadiLa fine della storia conlo ha messo sotto i riflettori del gossip per diverso tempo. Ora che gli animi sembrano ...

Advertising

è sparito dai radar delle cronache rosa dopo la fine della relazione con Belen. Ecco cosa combina adesso. L'ormai ex di Belen Rodriguezha scelto di ...La loro storia è finita da circa un anno, ma il frutto dell'amore trae Belen Rodriguez ha un nome e un volto e si chiama Luna Marì e papà ne ha follemente innamorato. ' Mia figlia è il mio grande amore, viene prima.di tutto, anche prima.di me... '. ...Meno famosa e più giovane di Belen, ma non per questo fa parlare meno di sé. Per i suoi flirt, ma anche per foto come ...Antonino Spinalbese è sparito dai radar delle cronache rosa dopo la fine della relazione con Belen. Ecco cosa combina adesso. L’ormai ex di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese ha scelto di ...