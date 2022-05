Anteprima Mario Strikers Battle League Football: giochiamo. A calci. Di nuovo! (Di venerdì 27 maggio 2022) Abbiamo spintonato a dovere gli avversari nella nostra Anteprima di Mario Strikers Battle League Football: sarà un goal a porta vuota? Chi di voi ha avuto modo di leggere e (inevitabilmente) di amare Nintendo: la Rivista Ufficiale avrà già colto la citazione nel titolo di questa Anteprima dedicata a Mario Strikers Battle League Football. Dal canto nostro, non sapendo chi firmerà l’eventuale recensione del titolo non abbiamo potuto esimerci dal fare ora una citazione ad una delle più audaci campagne di marketing mai tentate dalla divisione europea della Grande N. Del resto, di foto di gruppo nel mondo calcistico ce ne sono a iosa, ma solo una vede gli aitanti atleti ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 27 maggio 2022) Abbiamo spintonato a dovere gli avversari nella nostradi: sarà un goal a porta vuota? Chi di voi ha avuto modo di leggere e (inevitabilmente) di amare Nintendo: la Rivista Ufficiale avrà già colto la citazione nel titolo di questadedicata a. Dal canto nostro, non sapendo chi firmerà l’eventuale recensione del titolo non abbiamo potuto esimerci dal fare ora una citazione ad una delle più audaci campagne di marketing mai tentate dalla divisione europea della Grande N. Del resto, di foto di gruppo nel mondostico ce ne sono a iosa, ma solo una vede gli aitanti atleti ...

