Annibale Sige | “Cancro al colon in aumento tra i giovani | anticipare screening”

(Adnkronos) – "Negli ultimi anni per il Cancro del colon retto c'è stato un aumento significativo dell'incidenza tra i più giovani, tanto è vero che si è ridotta l'età dello screening, passando dai 50 ai 45 anni", spiega Bruno Annibale, presidente della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige), in occasione della Giornata mondiale della salute digestiva che, promossa dall'Organizzazione mondiale di gastroenterologia, si celebra il 29 maggio. L'edizione di quest'anno è dedicata in particolare alla prevenzione del tumore del colon retto attraverso la diffusione di buone pratiche relative allo stile di vita e alla nutrizione. Il tumore al colon retto, seconda causa di morte per Cancro al ...

