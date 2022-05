Andreazzoli Cagliari | nuove conferme | i rossoblù lo vogliono per la panchina

(Di venerdì 27 maggio 2022)sull’interesse deiper il tecnico. E’ il prescelto per laIlè già al lavoro per programmare la prossima stagione, in cui l’obiettivo sarà ovviamente la pronta risalita in massima serie. Come riportato da Alfredo Pedullà, le voci che annunciavano un forte interesse del clubverso(attuale tecnico dell’Empoli) hanno trovato conferma. Sull’allenatore, però, è forte la concorrenza della Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

