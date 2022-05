Ambrosino | il papà | “Sono orgoglioso di lui!” | poi la rivelazione sul Bari

(Di venerdì 27 maggio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mimmodell’attaccante del Napoli Primavera, Giuseppe, bomber diciottenne della formazione giovanile partenopea. Ecco le sue parole: “Con luisempre stato molto duro, lo tengo sulla corda e pretendo il massimo. Ora che il campionato è finito, voglio dirlo pubblicamente:orgogliosissimo di lui, è stato fantastico. Ha reso felice me e tutta la famiglia, insieme a tutta l’isola. Speriamo che continui così, a breve ci sarà anche la Nazionale. Napoli Primavera,e Gioielli Il futuro? Lui ha un gruppo di procuratori ben informati, sapranno cosa fare e quale sia la scelta migliore per lui. Giuseppe è a disposizione del Napoli, poi la speranza è quella che giochi. Dove ...

SportdelSud : Mimmo #Ambrosino, papà di Giuseppe, autore di una grande stagione con la #primavera del #Napoli, si dice dispiaciut…

Ambrosino, il papà: 'Sono dispiaciuto per il mancato esordio con il Napoli in A. Leggo del Bari'