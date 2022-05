Amber Heard nega di aver mentito, nonostante la testimonianza di Kate Moss (Di venerdì 27 maggio 2022) Amber Heard ha nuovamente difeso le sue dichiarazioni durante la sua testimonianza di ieri, nonostante quanto rivelato da Kate Moss a proposito del famigerato 'incidente delle scale'. L'avvocato di Johnny Depp, Camille Vasquez, ha interrogato Amber Heard a proposito di Kate Moss durante la giornata di ieri: l'attrice ha negato di aver mentito sebbene avesse precedentemente testimoniato a proposito di una diceria secondo cui Depp in passato avrebbe spinto la Moss giù da una rampa di scale nel bel mezzo di una discussione. La supermodella britannica ha brevemente testimoniato questo mercoledì negando la voce diffusa dalla ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022)ha nuovamente difeso le sue dichiarazioni durante la suadi ieri,quanto rivelato daa proposito del famigerato 'incidente delle scale'. L'avvocato di Johnny Depp, Camille Vasquez, ha interrogatoa proposito didurante la giornata di ieri: l'attrice hato disebbene avesse precedentemente testimoniato a proposito di una diceria secondo cui Depp in passato avrebbe spinto lagiù da una rampa di scale nel bel mezzo di una discussione. La supermodella britannica ha brevemente testimoniato questo mercoledìndo la voce diffusa dalla ...

