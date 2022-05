Ama | sabato e domenica raccolta straordinaria ingombranti in quattro Municipi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – Ama nel prossimo week-end allestirà 4 ecostazioni mobili dedicate alladifferenziatagratuita dei rifiuti, elettrici ed elettronici e non solo. Si parte domani,28 maggio, in via di Grottarossa (Tomba di Nerone,o XV), mentre29 le postazioni saranno 3: via Ambrogio Necchi (area parcheggio Metro C Grotte Celoni,o VI), via Benedetto Croce (area interna sedeo VIII) e via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81,o XII). Così in un comunicato Ama S.p.A. A partire dalle ore 8, i cittadini potranno consegnare gliclassici (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature ...