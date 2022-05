Altri due arresti per le false vaccinazioni contro il Covid a Palermo (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - false vaccinazioni all'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Corruzione, falso ideologico e peculato i reati contestati. La Digos della questura ha eseguito, su delega della procura, la misura degli arresti domiciliari a carico della segretaria di uno studio di medicina di base del capoluogo e di un medico in pensione, per false vaccinazioni contro il Covid. I due indagati avrebbero svolto una attività di intermediazione finalizzata alle vaccinazioni simulate, riguardanti diverse persone nei mesi scorsi sottoposte a misure cautelari: una infermiera dell'hub e due commercianti, uno dei quali leader di un movimento no vax. La tariffa era di 400 euro per ogni falsa dose. Questa attività di intermediazione, tra coloro che ... Leggi su agi (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI -all'hub della Fiera del Mediterraneo di. Corruzione, falso ideologico e peculato i reati contestati. La Digos della questura ha eseguito, su delega della procura, la misura deglidomiciliari a carico della segretaria di uno studio di medicina di base del capoluogo e di un medico in pensione, peril. I due indagati avrebbero svolto una attività di intermediazione finalizzata allesimulate, riguardanti diverse persone nei mesi scorsi sottoposte a misure cautelari: una infermiera dell'hub e due commercianti, uno dei quali leader di un movimento no vax. La tariffa era di 400 euro per ogni falsa dose. Questa attività di intermediazione, tra coloro che ...

Advertising

enpaonlus : Dopo la piccola Stellina anche Billy e Teddy, creature innocenti, sono stati avvelenati. L’appello di ENPA: chi sa… - gippu1 : Di tutti i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie di #Inter e #Milan, Hakan #Calhanoglu è il primo ad averc… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Lino80484612 : @GustavoMichele6 Come si devono comportare gli altri paesi della NATO se scoppia una guerra tra due paesi NATO? - infoitinterno : False vaccinazioni in cambio di soldi, altri due arresti -