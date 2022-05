Alex Belli fuori controllo | “Incoerente | non hai le pa**e!” | lite vergognosa davanti a tutti FOTO

(Di venerdì 27 maggio 2022) L’ex attore e gieffinosi è reso protagonista di un nuovo scontroagli occhi di: volano accuse pesantissime La furia di(screenshot GF Vip)continua a far discutere anche ad ormai mesi dalla fine del Grande Fratello Vip che lo ha visto protagonista. L’ex attore ha portato alla luce alcuni inconfessabili segreti del suo matrimonio con Delia Duran. Inoltre ha dato il via ad una speciale amicizia con Soleil Sorge che però è naufragata proprio nel corso degli ultimi mesi del reality. In queste settimane la situazione tra i due sembrerebbe non essere migliorata e lo dimostra l’ultimo scontro. Soleil edin queste ore si sono infatti resi protagonisti di un vero e proprio confronto a distanza ...

lalocalz : questo video di alex belli per sempre famoso - valen_mess_ : RT @blogtivvu: Soleil Sorge “ribalta” (ancora) Alex Belli: “Tieni, prenditi ‘sti click!”, botta e risposta sui social - RealGossipland : Alex Belli e Soleil Sorge hanno litigato nuovamente sui social: ecco cosa è successo. DETTAGLI QUI… - Ninomauger : RT @blogtivvu: Soleil Sorge “ribalta” (ancora) Alex Belli: “Tieni, prenditi ‘sti click!”, botta e risposta sui social - fra2301 : RT @blogtivvu: Soleil Sorge “ribalta” (ancora) Alex Belli: “Tieni, prenditi ‘sti click!”, botta e risposta sui social -

Soleil Sorge esono ai ferri corti . I due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip , il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini , si sono resi protagonisti di un nuovo ...Giorni fa la popolare influencer ha rilasciato una lunga intervista al magazine Chi . E in questa circostanza la ragazza, parlando di sua mamma Wendy, ha anche citato, asserendo che avrebbe detto delle falsità. Il blog di gossip GiuseppePorro.it ha ripreso l'intervista facendo un titolo che poco è piaciuto all'attore, il quale su twitter si è scagliato ...Continua lo scontro a distanza tra Alex Belli e Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip. Soleil Sorge e Alex Belli sono ai ferri corti. I due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello ...La sua partecipazione era in dubbio, ma invece eccola in aereoporto pronta per atterrare in Honduras. A L'Isola dei Famosi 2022 sta arrivando anche l'uragano Soleil Sorge. Con treccine ...