Alessandro Borghi | avete mai visto la fidanzata? È bellissima e super acculturata | Ecco chi è

Leggi su topicnews

(Di venerdì 27 maggio 2022)si è mostrato in gran forma. Ma non solo, accanto a lui compare anche la suae coltissima ragazza Ancheha attraversato il red carpet in occasione dell’evento che si sta tenendo in questi giorni a Cannes. Accanto a lui ladonna che ha rapito il suo cuore, una ragazza dalla bellezza mozzafiato con la quale divide la vita da ben 3 anni. I due fino ad oggi sono sempre riusciti a tenere lontani i riflettori della loro vita sentimentale, vivendo così una delle storie d’amore più belle.ha preso parte a questo festival proprio perché sta concorrendo per ottenere la palma d’oro per uno dei suoi ultimi film a cui ha preso parte, Le otto montagne. E così ...