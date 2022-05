Advertising

fisco24_info : Alessandria, precipita elicottero: 4 feriti: (Adnkronos) - Due codici gialli e due verdi - lucafaccio : Alessandria, elicottero precipita a Quargnento: “Quattro persone ferite” -

(Speleo Alpino Fluviale) da autoscala, al recupero della vittima per la successiva consegna al personale dell' elisoccorso 118 died il trasporto presso il CTO di Torino . Sulle cause ...(Speleo Alpino Fluviale) da autoscala, al recupero della vittima per la successiva consegna al personale dell' elisoccorso 118 di. La donna è stata trasportata presso il CTO di Torino. ...Un elicottero da diporto, ossia a scopo turistico, è precipitato oggi pomeriggio 27 maggio, intorno alle 18, nel comune di Quargnento, in provincia di Alessandria. Sono rimasti feriti i quattro ...Complesso intervento di soccorso a una donna rinvenuta in gravi condizioni dopo una caduta dal ponte del Po a Trino. Intorno alle ore 10,40 più squadre del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sono in ...