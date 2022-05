Advertising

ultimenews24 : (Adnkronos) - Un elicottero è precipitato a Quargnento nell'alessandrino. A quanto di apprende ci sarebbero 4 ferit… - icittadini : Quargnento: precipita un elicottero - fisco24_info : Alessandria, precipita elicottero: 4 feriti: (Adnkronos) - Due codici gialli e due verdi - lucafaccio : Alessandria, elicottero precipita a Quargnento: “Quattro persone ferite” -

Un elicottero è precipitato a Quargnento , un comune in provincia di. Secondo le prime informazioni, quattro persone che erano a bordo sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti ambulanza ed elisoccorso: due feriti sono ...Due codici gialli e due verdi Un elicottero è precipitato a Quargnento nell'alessandrino. A quanto di apprende ci sarebbero 4 feriti, due codici gialli e due verdi. Sul posto stanno operando i mezzi ...(Adnkronos) – Un elicottero è precipitato a Quargnento nell’alessandrino. A quanto di apprende ci sarebbero 4 feriti, due codici gialli e due verdi. Sul posto stanno operando i mezzi ...Un elicottero da diporto, ossia a scopo turistico, è precipitato oggi pomeriggio 27 maggio, intorno alle 18, nel comune di Quargnento, in provincia di Alessandria. Sono rimasti feriti i quattro ...