Al via Obi-Wan Kenobi su Disney+, quali film di Star Wars recuperare e quando è ambientata la serie tv? (Di venerdì 27 maggio 2022) Debutta Obi-Wan Kenobi su Disney+ il 27 maggio: eccezionalmente, la piattaforma di streaming rilascia i primi due episodi della serie tv ambientata nell’universo di Star Wars, per poi tornare a quella che sarà la sua regolare messa in onda (un episodio ogni mercoledì). Annunciata nel 2019, Obi-Wan Kenobi su Disney+ vede Ewan McGregor vestire di nuovo i panni dell’iconico Maestro Jedi già visto nella trilogia prequel di Star Wars. La storia è ambientata dieci anni dopo gli eventi dell’ultimo film datato 2005 e vede Obi-Wan, che “ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Debutta Obi-Wansuil 27 maggio: eccezionalmente, la piattaforma di streaming rilascia i primi due episodi dellatvnell’universo di, per poi tornare a quella che sarà la sua regolare messa in onda (un episodio ogni mercoledì). Annunciata nel 2019, Obi-Wansuvede Ewan McGregor vestire di nuovo i panni dell’iconico Maestro Jedi già visto nella trilogia prequel di. La storia èdieci anni dopo gli eventi dell’ultimodatato 2005 e vede Obi-Wan, che “ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato ...

Advertising

_diana87 : Non ci hanno dato screener in anteprima quindi #ObiWanKenobi lo guardo insieme a voi su #DisneyPlus, contenti? ?? P… - Vittorino1806 : Annunciati tre nuovi set LEGO Star Wars dedicati a Obi Wan - GioelePaglia : Obi-Wan Kenobi: nella serie potrebbero esserci dei flashback - GioelePaglia : Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: 'La maggior parte delle teorie dei fan sono sbagliate' - cinespression : #ObiWanKenobi: il produttore rivela che la serie utilizza idee per la storia dello spin-off cancellato… -