Advertising

leggoit : Aggancia il cane alla portiera dell'auto e lo trascina per chilometri #Padova -

leggo.it

Come Pitpat , un leggerissimo dispositivo che sial collare e, tramite sensori e il collegamento all'app per smartphone, ti dice quanto cammina, corre, riposa e gioca il tuo, quanto ......cede in trasferta nell'atteso derby orobico contro la Seriana Stampi Nembro (Nani 23) che... Pennacchiotti, Forte e Filahi; mentre dall'altra parte coach Rocco risponde con Bogunovic,, ... Aggancia il cane alla portiera dell'auto e lo trascina per chilometri