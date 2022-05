Acerra, tenta di uccidere il cugino per i soldi della droga: 19enne arrestato (Di venerdì 27 maggio 2022) I contrasti tra vittima e presunto killer sarebbero nati, malgrado l’appartenenza allo stesso clan attivo ad Acerra, per un dissidio sorto nell’ambito dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Blitz dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, Leggi su 2anews (Di venerdì 27 maggio 2022) I contrasti tra vittima e presunto killer sarebbero nati, malgrado l’appartenenza allo stesso clan attivo ad, per un dissidio sorto nell’ambito dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Blitz dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli,

Advertising

Tgyou24 : Un 19enne è stato arrestato ad Acerra, in provincia di Napoli con l’accusa di tentato omicidio volontario, porto e… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Un 19enne è stato arrestato ad Acerra, in provincia di Napoli con l'accusa di tentato omicidio volont… - ilgiornalelocal : Tenta di uccidere il cugino per soldi della droga: arrestato - rep_napoli : Acerra, tenta di uccidere il cugino con un colpo di pistola alla testa per denaro: arrestato 19enne [aggiornamento… - iISud24 : Acerra, tenta di uccidere il cugino per soldi: arrestato 19enne #27maggio #Napoli #cronaca #Notizie -