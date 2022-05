500 miglia Indianapolis | 200 giri per scrivere una nuova pagina di storia

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo un mese di test e di prove il momento decisivo è finalmente arrivato. Tutto è pronto adper la 106ma edizione dell’Indy500, sesto appuntamento dell’IndyCar Series. Mancano sempre meno ore alla green flag di una delle gare automobilistiche più antiche e prestigiose al mondo, una corsa da non perdere sulla canonica distanza dei 200. Il catino di Speedway attende le 33 auto iscritte per la gara di quest’anno, rigorosamente collocata come da tradizione nel fine settimana del ‘Memorial Day’. Sono tanti i favoriti alla vigilia dell’evento, le qualifiche di settimana scorsa ci hanno regalato alcuni dati che puntualmente potrebbero essere smentiti nella giornata di domenica. Sono tanti coloro che cercano per la prima volta di baciare la ‘Brickyard’, la linea del traguardo dell’ovale statunitense che è composta dagli originali mattoncini ...