27 maggio 1987: il Porto vince la prima Coppa Campioni

35 anni fa, a Vienna, il Porto vinse la sua prima Coppa dei Campioni. Una data storica per il club Il Porto succede al Benfica. Dopo venticinque anni una squadra Portoghese torna ad alzare la Coppa dei Campioni. Il 27 maggio 1987, a Vienna, i lusitani battono il Bayern Monaco per 2 a 1. I bavaresi, che erano i favoriti alla vigilia, non riescono ad alzare il cielo il trofeo. Nonostante siano proprio loro a passare in vantaggio con Kogl che in tuffo superava Mlynarczyk. Grazie a questa rete, la squadra tedesca è galvanizzata e Rumenigge, al 38?, sfioreva la rete del raddoppio ma, il primo tempo, si è concuso solamente sul risultato di 1 a 0. Nella ripresa la sostituzione che cambia la partita: entra Juary nel ...

