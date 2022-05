21 anni, in vacanza a Roma, la famiglia non lo sente da giorni: lo trovano morto nel Tevere (Di venerdì 27 maggio 2022) Tragico rinvenimento nel fiume Tevere. Il corpo di un ragazzo ripescato senza vita. Era un giovane in vacanza in Italia. La famiglia non lo sentiva da giorni, cosa insolita. Così è scattato l’allarme che è arrivato anche ai microfoni della trasmissione Rai Chi l’ha Visto. Ma a nulla è servito. Quando Elija Oliphamt è stato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 27 maggio 2022) Tragico rinvenimento nel fiume. Il corpo di un ragazzo ripescato senza vita. Era un giovane inin Italia. Lanon lo sentiva da, cosa insolita. Così è scattato l’allarme che è arrivato anche ai microfoni della trasmissione Rai Chi l’ha Visto. Ma a nulla è servito. Quando Elija Oliphamt è stato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - fanpage : Un ragazzo di 32 anni di Arezzo è risultato positivo al #vaiolodellescimmie dopo essere tornato da una vacanza alle… - rtl1025 : ?? Primo caso di vaiolo delle scimmie in #Toscana: all'ospedale San Donato di #Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni… - francesco_terry : @MarioLivPope Ma figurati, se fossi stato più giovane l'avrei fatto. Pensa che a 24 anni ero in vacanza e ho fatto… - JackWaine3 : @FedeRica8080 Purtroppo e differente per chi va in vacanza o passeggia vicino al mare,e chi come me che lavoro da ben 35 anni sul mare -