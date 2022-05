2 giugno: il programma del Quirinale, 'non ci sarà il ricevimento nei Giardini' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del 76° anniversario della Repubblica, ha invitato il 1° giugno i capi missione accreditati in Italia ad un concerto eseguito al Quirinale dall'orchestra del teatro 'La Fenice' di Venezia diretta dal maestro Myung Whun Chung, in programma musiche di Ludwig van Beethoven e Pietro Mascagni. Lo rende noto il Quirinale. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai uno a partire dalle 18.30 e sarà aperto dal saluto del presidente Mattarella. Non ci sarà - per ragioni legate alle misure precauzionali adottate per il contrasto all'infezione da Covid 19 - il tradizionale ricevimento serale nei Giardini del Quirinale. Giovedì 2 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del 76° anniversario della Repubblica, ha invitato il 1°i capi missione accreditati in Italia ad un concerto eseguito aldall'orchestra del teatro 'La Fenice' di Venezia diretta dal maestro Myung Whun Chung, inmusiche di Ludwig van Beethoven e Pietro Mascagni. Lo rende noto il. Il concertotrasmesso in diretta su Rai uno a partire dalle 18.30 eaperto dal saluto del presidente Mattarella. Non ci- per ragioni legate alle misure precauzionali adottate per il contrasto all'infezione da Covid 19 - il tradizionaleserale neidel. Giovedì 2 ...

