Zendaya, Anne Hataway e le meraviglie di Paolo Sorrentino per Bulgari (Di giovedì 26 maggio 2022) Le stelle di Roma. Riunite per la nuova campagna di Bulgari, nella città eterna, ci sono Zendaya (appena decretata dal Time una delle 100 persone più influenti del 2022, nonché una delle cinque a cui è stata dedicata la copertina), la vincitrice del premio Oscar Anne Hathaway (new entry tra le amicizie della maison), l’attrice indiana Priyanka Chopra, la cantate dei BLACKPINK Lalisa, detta Lisa, e l’attrice cinese Shu Qi. Zendaya e Anne Hataway in un frame del video di Bulgari girato da Sorrentino. Gli scatti sono di Dan Jackson, ma è stato Paolo Sorrentino a firmare il video che ritrae Zendaya e Anne Hathaway mentre ballano e ridono complici, tra location extra lusso, pavoni, ... Leggi su amica (Di giovedì 26 maggio 2022) Le stelle di Roma. Riunite per la nuova campagna di, nella città eterna, ci sono(appena decretata dal Time una delle 100 persone più influenti del 2022, nonché una delle cinque a cui è stata dedicata la copertina), la vincitrice del premio OscarHathaway (new entry tra le amicizie della maison), l’attrice indiana Priyanka Chopra, la cantate dei BLACKPINK Lalisa, detta Lisa, e l’attrice cinese Shu Qi.in un frame del video digirato da. Gli scatti sono di Dan Jackson, ma è statoa firmare il video che ritraeHathaway mentre ballano e ridono complici, tra location extra lusso, pavoni, ...

Advertising

enneaccaquattro : @MrOnadde Zendaya completamente annullata da Anne spiace ma non si discute su questo - ManuR__03 : RT @lavertigineee: anne hathaway e zendaya sono un grande dono - Gianfi15 : @praiskap Ti prego guarda Anne hathaway e Zendaya - aaabissi : RT @starksafiin: duo Anne Hathaway e Zendaya in questa pubblicità è tutto ciò di cui avevo bisogno - everypieceofsun : RT @starksafiin: duo Anne Hathaway e Zendaya in questa pubblicità è tutto ciò di cui avevo bisogno -