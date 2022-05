Advertising

periodicodaily : Zelensky critica l’ex Segretario di Stato USA Kissinger #USA @Billa42_ - Billa42_ : Zelensky critica l’ex Segretario di Stato USA Kissinger - halesia2004 : @boni_castellane Putin non permette una stampa libera in Ucraina? Ma se è Zelensky che ha vietato qualsiasi tipo di… - RizzoAmato : Cosa c'entra Zelensky, che è un fattore umano accidentale, con un asserzione universale di libertà, di autodetermin… - Marzo531 : #zelensky critica l'Europa: ma questo nano nazista, maniaco sessuale, fantoccio degli #USA chi si crede di essere?… -

... Gaidai, ha ammesso che la situazione nella regione è sul punto di essere. Secondo lui, "i ... A dirlo una fonte nell'OP che ha affermato che Zaluzhny ha avvertitoche in una settimana l'...: "Invio armi pesanti a Kiev è investimento per mondo libero". Così il presidente ucraino: "Sono grato a tutti i partner dell'Ucraina che aiutano. Ma sottolineo ancora e ancora: più a lungo ...l presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, critica l’ex Segretario di Stato americano, Harry Kissinger, dopo le sue dichiarazioni.E a spiegare bene come stanno le cose sono le parole del capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba: 'Vediamo la Nato come un'alleanza, come un'istituzione messa da parte e che non fa assolutamente ...